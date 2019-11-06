Ruhani: Fordo Nükleer Tesisi çok yakında tüm kapasitede faaliyet gösterecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Nükleer Anlaşması’nın (JCPOA) yükümlülüklerinin askıya alınmasına dair sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Ruhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İran Nükleer Anlaşması (JCPOA) yükümlülüklerini askıya alınmasında İran’ın dördüncü adımı olan 1044 santrifüje gaz enjekte edilme işlemi bugün başlıyor. ABD politikaları ve müttefiklerinin sayesinde, Fordo Nükleer Tesisi çok yakında tüm kapasitede faaliyet gösterecek” İfadelerini kullandı.