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Ruhani'den Trump'a: Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun

Ekber Karabağ / Tahran, 22 Temmuz () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan Washington yönetimini bugüne kadar kullanmadığı en sert ifadelerle hedef aldı. Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump için "Aslanın...

Ruhani'den Trump'a: Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun

Ekber Karabağ / Tahran, 22 Temmuz () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar başlatan Washington yönetimini bugüne kadar kullanmadığı en sert ifadelerle hedef aldı. Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump için "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" dedi.
Yurtdışında görevli İranlı diplomatların katıldığı toplantıda konuşan Ruhani, ABD'yi mutlaka yeneceklerini söyleyerek, ABD'nin İran ile müzakere talebine karşı son noktayı koydu:
“ABD'yle müzakere masasına oturmak teslim olmak demektir”
"Sayın Trump, biz tarih boyunca bölgedeki su yolları güvenliğinin güvencesi olduk. Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun. İki yolumuz var; ya direneceğiz ya teslim olacağız. ABD'yle müzakere masasına oturmak teslim olmak demektir."
“İran'la savaş savaşların anası olur”
Trump'ın çatışmacı tavrıyla sadece İran için değil tüm dünya için bir tehdit oluşturduğunu belirten Ruhani, "Düşmanlar, İran'la savaşın savaşların anası, İran'la barışın barışların anası olacağını iyi bilmeli" diye konuştu.
“ABD'yi mutlaka yeneceğiz”
İran aleyhine başlattığı yaptırımlara karşı ABD'yi mutlaka yeneceklerini söyleyen Ruhani, "Ödeyeceğimiz bedeller olacak, ancak elde edeceğimiz çıkarlar daha fazla olacak. Tehditler bizi birbirimize daha da kenetleyecek" dedi.
“Çeşitli yöntemlerimiz var, Hürmüz'ü kapatmak bunların en basiti”
İran'ın petrol satışını önlemeye çalışan ABD makamlarının çabalarına değinen Ruhani, "'İran petrol satamazsa kimse satamaz' dediğimizde Hürmüz Boğazı'nı kapatacağımızı düşünüyorlar, hâlbuki çeşitli yöntemlerimiz var, Hürmüz'ü kapatmak bunların en basiti. Kontrol ettiğimiz çeşitli boğazlarımız daha var" dedi.
“Asla kimsenin uşağı olmayacağız”
ABD'nin son komplosunun İran halkını yönetimden bıktırmak olduğunu söyleyen Ruhani, "İran halkını kışkırtamayacaksınız. İran halkı asla kimsenin uşağı olmayacak" diye konuştu.
“Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz düzeltmek istiyoruz”
Komşu ülkelerle en iyi diplomatik ilişkileri kurmak istediklerini vurgulayan Ruhani, yeni şartlarda Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesini istediklerini dile getirdi. (Fotoğraflı)

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