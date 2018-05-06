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Ruhani: ABD nükleer anlaşmadan çıkarsa tarihi bir pişmanlık yaşayacak

Ekber Karabağ / Tahran, 6 Mayıs () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çıkması durumunda " tarihi bir pişmanlık" yaşayacağı uyarısında bulundu. İran'ın kuzeydoğusundaki Sebzevar...

Ruhani: ABD nükleer anlaşmadan çıkarsa tarihi bir pişmanlık yaşayacak

Ekber Karabağ / Tahran, 6 Mayıs () - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çıkması durumunda " tarihi bir pişmanlık" yaşayacağı uyarısında bulundu.
İran'ın kuzeydoğusundaki Sebzevar kentinde halka seslenen Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimiyle imzalanan nükleer anlaşmayı devam edip etmeyeceğine ilişkin 12 Mayıs'ta vermesi beklenen karara değinerek, "Trump'ın vereceği her karar için planımız hazır" dedi.
Tahran'la yapılan nükleer anlaşmada değişiklikler yapılarak İran'ın füze potansiyelini de anlaşmaya eklenmesini isteyen ABD'nin talebine değinen Ruhani, "Savunma silahlarımız konusunu kimseyle müzakere etmeyiz. Kendimizi savunmak için nasıl bir karar aldığımız kimseyi ilgilendirmez" diye konuştu. (Fotoğraflı-Görüntülü)

 

Görüntü Dökümü:

- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Sebzevar kentinde halka seslenişi

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