Son Dakika
Ruhani: 53 milyar varil büyüklüğünde petrol sahası keşfettik
İran, () –İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada ülkenin güneybatısında petrol rezervi içeren yeni bir alan bulduklarını açıkladı. İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Ruhani, İran’ın güneybatısındaki...
DIŞ HABERLER 10.11.2019, 13:19
İran, () –İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada ülkenin güneybatısında petrol rezervi içeren yeni bir alan bulduklarını açıkladı.
İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Ruhani, İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde keşfedilen rezerve ilişkin, “53 milyar varil büyüklüğünde yeni bir petrol sahası keşfettik” ifadelerini kullandı. Ruhani ayrıca, ABD’nin, İran’ın tüm yaptırımlara rağmen güçlü ve zengin bir ülke olduğunu bilmesi gerektiğini vurguladı.
23°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Alanyaspor
|10
|19
|4. Galatasaray
|11
|19
|5. Malatyaspor
|10
|17
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Başakşehir
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Konyaspor
|11
|13
|12. Kasımpaşa
|11
|12
|13. Göztepe
|10
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|4. Erzurum BB
|11
|18
|5. Ümraniye
|10
|17
|6. Balıkesirspor
|10
|17
|7. Menemen Belediyespor
|11
|17
|8. Bursaspor
|10
|16
|9. Altay
|11
|15
|10. Keçiörengücü
|10
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Osmanlıspor
|11
|10
|15. Boluspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|11
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. Bournemouth
|12
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Burnley
|12
|15
|10. Crystal Palace
|12
|15
|11. Newcastle
|12
|15
|12. Tottenham
|12
|14
|13. Everton
|12
|14
|14. M. United
|11
|13
|15. Wolverhampton
|11
|13
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Real Sociedad
|13
|23
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|13
|20
|7. Valencia
|13
|20
|8. Getafe
|12
|19
|9. Villarreal
|12
|18
|10. Osasuna
|12
|18
|11. Athletic Bilbao
|12
|17
|12. Levante
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Real Betis
|12
|13
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6