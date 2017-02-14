Rostek: Dünyada S-400 füze sistemlerine ciddi talep var

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Şubat () – Rostek Uluslararası İşbirliği ve Bölge Politikası Başkanı Viktor Kladov, dünyada S-400 füze sistemlerine büyük talebin olduğunu, birçok ülkenin bu sistemleri satın almak istediğini bildirdi.

Kladov gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gerçekten, S-400 sistemleri dünya piyasalarında ciddi talep görüyor. Birçok ülke S-400’ü satın alma isteğini dile getiriyor, fakat üretim imkanlarımız sonsuz değil” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı AeroIndia-2017 14-18 Şubat tarihleri arasında Hindistan’la Hava Kuvvetleri üssünde düzenlenecek. Rus işletmeler fuarda 400’den fazla askeri amaçlı teçhizat sunacak.