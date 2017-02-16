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Rosstat: “Enflasyon sıfıra geriledi”

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) 7-13 Şubat tarihlerinde Rusya’da enflasyon oranının sıfır olduğunu açıkladı. Kurumun resmi sayfasından yapılan açıklamada son ay içerisinde (10 Ocak-6...

Rosstat: “Enflasyon sıfıra geriledi”

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) 7-13 Şubat tarihlerinde Rusya’da enflasyon oranının sıfır olduğunu açıkladı.

Kurumun resmi sayfasından yapılan açıklamada son ay içerisinde (10 Ocak-6 Şubat) enflasyonun yüzde 0.1 düzeyinde kaldığı, 2017 yılının ilk haftasında bu göstergenin yükselerek yüzde 0.3 seviyesine ulaştığı bildirdi. 2016 yılının Şubat ayında enflasyon oranı yüzde 0.6 düzeyinde, Ocqak ayında ise yüzde 1.6 düzeyinde bulunuyordu.

Rosstat, geçen hafta içinde tereyağı, sebze gibi gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasına dikkati çekti. Aynı zamanda yumurta fiyatları yüzde 0.3-0.4 oranında, süt ve süt ürünleri yüzde 0.2-0.3 oranında düştü. Benzin ise yüzde 0.1 oranında pahalandı.

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