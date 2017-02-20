Rossiya, St. Petersburg’dan İstanbul ve Antalya’ya uçacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Şubat () – Rossiya havayolu şirketi 2017 yılının ilkbahar sezonunda İstanbul ve Antalya’ya düzenli seferlere başlayacak.

Aeroflot Halkla İlişkiler Departmanı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’a düzenli seferlerin 27 Mart 2017 tarihinde başlayacağını ve Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri düzenleneceğini belirtti.

27 Nisan’da başlayacak Antalya seferleri ise Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. İki sefer için Rossiya havayolu şirketinin başlıca uçağı olan Airbus A-319 uçakları kullanılacak.

Rossiya'nın erken bilet rezervasyon verilerine göre, seferler, hem turistler hem de iş insanları tarafından yüksek talep gördü.

Aeroflot’un grubuna dahil olan Rossiya, Şubat ayı itibariyle 31 adet Airbus 319/320, 15 adet Boeing 737, 6 adet Boeing 777 ve 9 adet Boeing 747’ye sahip.