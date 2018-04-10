Rosselhoznadzor: Türk domatesinin Rusya'ya yasa dışı girişi arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Nisan () - Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), Belarus’tan Türk domateslerinin yasadışı sevkiyat girişimlerinde ciddi artış saptandığını duyurdu.

Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada, “Rosselhoznadzor Rusya’ya sevkiyat için izni olmayan Türk işletmelerinden yasadışı domates gönderilme çabalarında ciddi artış saptadı. 2018 yılının ilk üçayında Belarus’tan sahte belgelerle gerçekleştirilen 23 sevkiyat engellendi” denildi.

Rosselhoznadzor verilerine göre, yasadışı yollardan gönderilen 454 ton domates imha edildi. Ayrıca, iç piyasada bitkisel ürünlerin yasadışı satışlarının iş sektörünün yasallaştırılma sürecinin geliştirilmesini olumsuz etkilediğinin altı çizildi.