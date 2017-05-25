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Rosselhoznadzor: Altı Türk şirketi Rusya'ya sebze sevkiyatlarına başlayabilir

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Mayıs () – Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, Mayıs ayında Rosselhoznadzor’un denetlediği altı Türk şirketinin üretimin tüm döngüsünü...

Rosselhoznadzor: Altı Türk şirketi Rusya'ya sebze sevkiyatlarına başlayabilir

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 25 Mayıs () – Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, Mayıs ayında Rosselhoznadzor’un denetlediği altı Türk şirketinin üretimin tüm döngüsünü sağlayabildiğini, dolayısıyla Rusya’ya sebze sevkiyatlarına başlayabileceğini belirtti.
Dankvert, “Denetleme tamamlandı, henüz tüm sonuçlar hazır değil, çalışmalara devam ediliyor. İlk verilere göre daha önce de dile getirdiğim gibi bazı şirketler sunduğu ürünlerin kalitesini sağlayamayabilir. Şu an tarladan sevkiyata kadar ürünlerini takip edebilen 6 şirketi tespit ettik” diye konuştu.
İzin verme kararını diğer faktörlerin de etkilediğini, Rusya’nın sadece ürün kalitesini sağlayabilen büyük Türk şirketlerinin sevkiyatlarına izin verdiğini hatırlatan Dankvert, “Bu, söz konusu şirketlere sevkiyat izninin verileceği anlamına gelmiyor. Domates gibi şu an ‘kapalı’ olan ürün gruplarına gelince düşünmemiz gerekiyor çünkü yüzlerce çiftçinin birer ton sunduğu ve ürün kalitesinden sorumlu kişinin bulunamadığı duruma dönemeyiz” dedi.
Rosselhoznadzor Başkanı Dankvert, Rosselhoznadzor'un kendisine karşı şikayetleri olmayan Türk üreticilerinin ticari engellerin kaldırılmasından sonra Rusya'ya ürün sevkiyatlarına başlayabileceğini ancak Rosselhoznadzor’un domates kalitesinden şüphe duyduğu için bu alanda gecikme olabileceğini açıkladı.
Dankvert, sözlerine şöyle devam etti:
“Rusya Hükümeti, uyguladığımız yaptırımlara dahil edilmeyen ürünlerin sevkiyatlarına otomatik olarak izin verdi. Hükümet izin verdiyse ve şüphemiz yoksa Türkiye’ye denetleme yapmak üzere gitmiyoruz. Sadece kalitesinden şüphemiz olan ürünleri denetlemek için Türkiye’ye gidiyoruz. Piyasamıza şüphelerimizin olmadığı ürünler daha çabuk geri dönüyor. Domates dahil olmak üzere bazı ürün gruplarına şikayetlerimiz vardı. Domateslerde trips böceklerini bulmuştuk, salatalık konusunda da şikayetlerimiz oldu.”

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