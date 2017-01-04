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Rosneft hisselerinin satışı tamamladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Ocak () - İsviçre petrol şirketi Glencore ve Katar bağımsız fonu Qatar Investment Authority’nin, Rosneft şirketinin yüzde 19.5 hissesinin alımını tamamladığı bildirildi.   Glencore’ın yaptığı...

Rosneft hisselerinin satışı tamamladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Ocak () - İsviçre petrol şirketi Glencore ve Katar bağımsız fonu Qatar Investment Authority’nin, Rosneft şirketinin yüzde 19.5 hissesinin alımını tamamladığı bildirildi.

 

Glencore’ın yaptığı açıklamada, “Şirketimiz, 10 Aralık 2016 tarihli bildiride belirtilen alımın tamamlanmış olduğunu bildiriyor“denildi.

Rosneft şirketinin yüzde 19.5 hissesi İsviçre şirketi Glencore ve Katar bağımsız Fonu Qatar Investment Authority’ye 692 milyar ruble (10.2 milyar euro) ‘ya satıldı. Rusya bütçesine 18.5 milyar ruble olan Rosneftegaz şirketinin ek temettüsü dahil olmak üzere 710.8 milyar ruble yatırıldı.

 

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