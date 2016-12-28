DIŞ HABER - AMERİKA Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından Romanya'nın Buzau kentinde meydana gelen depremin şiddeti Richter ölçeğine göre 5.6 olarak açıklandı.
Romanya'da 5.6 büyüklüğünde deprem (2)
DIŞ HABER - AMERİKA Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından Romanya'nın Buzau kentinde meydana gelen depremin şiddeti Richter ölçeğine göre 5.6 olarak açıklandı.
28 Aralık 2016 Çarşamba 03:17
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