Romanya cumhurbaşkanı, mecliste hükümetin yolsuzluk yasasını eleştirdi

Edip Sönmez / İstanbul, 7 Şubat, () - Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, ülkede 'yolsuzluk yasası' nedeniyle yoğun protestolara maruz kalan hükümeti, parlamento onayı olmadan, 'geceleyin gizlice' yasa çıkardığı gerekçesiyle eleştirdi ve "Romanyalıların refahı sizin önceliğiniz olmadığı için, halk isyan ediyor" dedi.

Romanya'da 1989'da komünizmin yıkılmasından beri görülen en büyük halk protestosunun hedefi olan Başbakan Sorin Grindeanu, tepkiler üzerine pazar günü yeni yasayı yürürlükten kaldırmıştı. Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'da yolsuzlukların önünü açacağı endişesiyle tepki gören yasanın iptal edilmesine rağmen, protestocuların bir kısmı, Başbakan Grindeanu istifa edene dek eylemlere devam etme sözü verdi.

Mecliste bugün bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, hükümetin parlamento onayını almadan, geceleyin bu kanunu gizlice çıkardığını belirterek iktidarı eleştirdi. Ancak Cumhurbaşkanı Iohannis, Sosyal Demokrat Parti (PSD) hükümetinin 'Aralık'taki seçimleri kazandığı için ülkeyi yönetmeye devam etmeye hakkı olduğunu ve iktidar kalmaya devam etmesi gerektiğini' söyledi.

Protestoculara hak verdi: Şeffaf bir hükümete ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Iohannis, eylemcileri haklı gördüğünü "Romanyalıların refahı sizin ilk önceliğiniz olmadı. Sizin önceliğiniz ceza davaları oldu. Bu yüzden de Romanyalılar kızgın ve isyan ediyorlar," diyerek açıkladı. Cumhurbaşkanı, "Romanya'nın şeffaf bir hükümete ihtiyacı var, gün ışığında yöneten, geceleyin gizlice yönetmeyen bir iktidara ihtiyacı var" diyerek de, yasanın çıkarılma zamanını eleştirdi. Iohannis'in konuşması kimi iktidar partisi vekillerinin sözlü tepkisine maruz kalırken, muhalefet vekillerden ise alkış aldı.

Geçen hafta Romanya'nın farklı şehirlerinde sokaklara çıkan, özellikle başkent Bükreş'in bulvarlarını dolduran yüz binlerce eylemci, yeni yolsuzluk yasasını ve komünizm yıkıldıktan sonra iş dünyası ile siyasiler arasında kurulan yakın bağları protesto etti. Cumhurbaşkanının onaylamadığı yasa, bazı kamu yolsuzluklarını suç kapsamından çıkaracaktı. Reuters ajansı, Başbakan Grindeanu'nun, protestoların fitilini ateşleyen yasanın mimari olan Adalet Bakanı Florin Iordache'ten istifasını isteyebileceğini belirtildi.

Görüntü Dökümü:

- Protestolardan TV kaydı görüntüler

- Eylemci kamerasından görüntüler