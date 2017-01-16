Rokçı imam Kosova basınında

Enis Tabak/Prizren, 16 Ocak, () - Kosova'da yayınlanan ve çok okunan Koha Ditore dergisi, Türkiye'de 'Rockçı imam', yurtdışında ise 'Rock N İmam' olarak bilinen Ahmet Muhsin Tüzer ile röportajını okuyucuları ile paylaştı. Tezer'i "Bugüne kadar Türkiye’de ilk kez bir imamın rockçı olarak sahne alması rastlanmamış bir olay. Ancak Muhsin Tüzer ‘Fi Rock’ grubunu kurarak rock müziği ve sufizmi birleştirip belki de dünyada ilk defa bu tür bir müziği oluşturmuş oldu" diye tanıtan dergi devamında şunları yazdı: "Dünyada tek rockçı imam olarak kabul edilen Tüzer'in farklı bir tarfı var; saçlarının uzun olması ve giyim tarzı. Tüzer'in Portekiz’de düzenlediği bir konserden sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kararıyla görev değişikliği yapıldı ve Tüzer Balıkesir Müftülüğü’ne bir memur olarak atandı. "Dergi, Tüzer'in hayatının 2013 yılından itibaren değişmeye başladığını; uluslararası bir üne kavuşmasında ‘Huffington Post’ gazetesinde yayınlanan haberin ardından değiştiğini söylediğini yazdı. Antalya da imamlık görevini yaparken ‘Firock’ grubunu kurduğunu ve grubun rock müziği ile sufizmi harmanladığını yazan dergi, Tüzer'in 2013'te ilk albümü olan Mevla’ya Gel’i piyasaya çıkardığını yazdı.

"TAYİN KARARINI KENDİLERİ DE ANLAMADI"

Tüzer'in Portekiz konseri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘basına açıklama yaptığı’ gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığını ve imamlık görevinden alınarak Balıkesir’in Karesi İlçesi Müftülüğü’ne memur olarak atandığını yazdı. Dergi, Tüzer'in atamanın iptali ve yürütmenin durdurulması mahkemeye başvurduğunu belirterek, Tüzer'in şu açıklamalarına yer verdi: "Diyanet İşleri Başkanlığı ne beni anladı, ne de verdikleri kararı. Benim onlardan tek ricam gerçekleri görmeleridir. Ben sublimal bir misyon üstlendim, ki bu görev bütün dünyaya din sevgisini aşılamak. Bu yolda yürürken çok ciddi bir engel olduğunu da görmedim" dedi.

"BİR TABUYU YIKTIM"

'Rockçı İmam'ın Türkiye’de 5 ve yurt dışında 3 konser verdiğini ve Tüzer'in ilk uluslararası albümü olan ‘İmportant Records’un New York merkezli şirket tarafından yayınlandığını yazdı. Dergi, dış görünüşü nedeni ile ilk etapta farklı tepkiler aldığını söyleyen Tüzer'in, "Benim tarzım, uzun saçlarımdan dolayı ilk başta insanlar bana karşı uzak duruyordu ancak insanlar benim amaçlarımı anladıkça bana yaklaşmaya başladılar. Çok önemli dönemeçlerden geçiyorum. Yürütmüş olduğum misyonla bir tabuyu yıktım. Toplumü İslam’ın evrensel olduğunu; sınırlayıcı olmadığını göstermeye çalışıyorum" ifadelerine yer verdi.