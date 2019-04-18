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ROG: Geçen yıl Avrupa’daki gazeteciler için iyi bir çalışma yılı olmadı

Muhsin Ceylan, Köln () - 2019 yılına ilişkin 'Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıklayan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (ROG), geçen yılın Avrupa’daki gazeteciler için iyi bir çalışma yılı olmadığına dikkat çekti. Alman...

ROG: Geçen yıl Avrupa’daki gazeteciler için iyi bir çalışma yılı olmadı

Muhsin Ceylan, Köln () - 2019 yılına ilişkin 'Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıklayan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (ROG), geçen yılın Avrupa’daki gazeteciler için iyi bir çalışma yılı olmadığına dikkat çekti.

Alman basınında, ‘Avrupa’da basın özgürlüğü durumu kötüleşti’ başlıklarıyla yer alan haberlerde, 180 ülkede basın özgürlüğü ve çalışma şartları sıralamasında, Almanya’nın 13. sırada olduğu belirtilirken; gazetecilerin Avrupa’da en rahat ve özgür çalışabildikleri ülkelerin İsveç, Finlandiya ve Norveç olduğu vurgulandı.

Die Welt gazetesinde yer alan haberde, “Basın mensuplarına duyulan nefretin şiddete dönüşmesi, tedbir alınması gereken bir gelişme. Medyacıların, her türlü korku ve endişeden uzak çalışabilmeleri gerekirken, bu şekilde çalışabildikleri ülkelerin her geçen gün azalması endişe verici” ifadelerine yer verildi.

“MEDYAYA SANSÜR VE BASKI KABUL EDİLEMEZ”

Tagesschau24 haber kanalına, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün son raporuyla ilgili konuşan ROG Almanya Müdürü Christian Mihr, raporun detaylarıyla ilgili açıklamalarında, “Avrupa Birliği sınırları içinde Bulgaristan, Slovakya ve Malta’da meslektaşlarım ciddi şekilde sindirme, tehdit ve sansürlerle karşı karşıya. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.

“BND’YE YABANCI GAZETECİLERİ TAKİP İZNİ SIKINTILI”

“Almanya’da, sosyal medyada nefret ve düşmanlık söylemlerinin önlenmesine yönelik denetleme kanunu ciddi sıkıntıları barındırıyor. ROG Müdürü Mihr, Alman İstihbarat Örgütü’ne BND (Bundesnachrichtendienst) yabancı ülkelerdeki gazetecileri takip edebilme izni veren kanun için ‘oldukça problemli’ dedi. Mihr, medya mensuplarının her türlü endişe ve korkudan bağımsız çalışabilmesi gerektiğini ve bunun sağlanamaması halinde toplumların gerçekleri öğrenme imkânın ortadan kaldırılmış olacağına dikkat çekti.

“Almanya’da medya mensuplarına fiziki saldırlar Pegida, AfD gibi popülist ırkçı hareketlerin mensupları tarafından yapılıyor. Geçen yıl 22 gazeteci arkadaşımız ırkçıların şiddet saldırısına uğradı. Ekipmanları tahrip edildi” diyen Mihr, Fransa’da 'Sarı Yelekli' eylemcilerin medya mensuplarına saldırmalarının ‘endişe verici’ olduğunu belirterek, “Çek Cumhuriyeti’nde de Başkan Milos Zeman’ın emniyet güçlerinin basın mensuplarını sindirme uygulamaları her geçen gün artıyor. Avrupa’nın göbeğinde böyle bir uygulama ürkütücü” dedi.

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