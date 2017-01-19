Robot muhabir ilk makalesini yayınladı

İstanbul, 19 Ocak () – Dünyanın ilk robot muhabiri bir Çin gazetesinde ilk makalesini yazdı.

Yapılan açıklamaya göre, robot muhabir Southern Metropolis Daily gazetesinde yayınlanan 300 kelimelik ilk makalesini yaklaşık bir saniye içinde yazdı.

Bahar Festivali Seyahatleri ile ilgili bir makale yazan robot Xiao Nan, Pekin Üniversitesi’nden Profesör Wan Xiaojun’a göre kısa ve uzun makaleler yazma becerisine sahip.