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‘Rızam dışında doğdum’ diyerek anne – babasını mahkemeye verecek

Sibel DENİZ () - Hindistan’da giderek büyüyen, kendilerini ‘İnsanoğlunun Nesli Tükensin Hareketi’ (VHEM) olarak tanımlayan ve ‘rızası olmadan dünyaya getirilmiş bir yaşamın dünyaya getirilmemesi gerektiği’ görüşünü savunan bir...

‘Rızam dışında doğdum’ diyerek anne – babasını mahkemeye verecek

Sibel DENİZ () - Hindistan’da giderek büyüyen, kendilerini ‘İnsanoğlunun Nesli Tükensin Hareketi’ (VHEM) olarak tanımlayan ve ‘rızası olmadan dünyaya getirilmiş bir yaşamın dünyaya getirilmemesi gerektiği’ görüşünü savunan bir guruba mensup 27 yaşındaki Raphael Samuel, ‘rızası olmadan dünyaya getirildiği’ için anne ve babasını mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

Hindistan’ın Mumbai şehrinde yaşamakta olan Samuel, Hindistan’da yayın yapan The Print dergisine, anne ve babasını neden mahkemeye vermeye hazırlandığı konusunda yaptığı röportajda “Tüm Hindistanlı çocuklara, ebeveynlerine hiçbir şey borçlu olmadıklarını iletmek isterim. Ebeveynlerimi seviyorum ve onlarla harika bir ilişkimiz var. Ancak, kendi keyif ve zevkleri doğrultusunda beni dünyaya getirdiler. Hayatım şu ana kadar çok güzel geçti, fakat bir yaşamı okula gidip kariyer yapma saçmalığına maruz bırakmak için iyi bir neden göremiyorum, özellikle de var olmayı kendisi seçmemişken. Hindistanlılar bilmelidir ki, çocuk sahibi olmamak da, anne ve babanızdan sizi neden dünyaya getirdiklerine dair bir açıklama istemek de seçenekler arasındadır” ifadelerini kullandı.

Samuel’in bu görüşüne ‘anti-natalizm’ deniyor ve anti-natalistler, çocuklara ya da hayata karşı olumsuz bir görüşe sahip olmamakla birlikte, ‘isteyerek doğmayan ve hayatta olmanın getirdiği zorluklarla mücadele etmeye zorlanmış bir çocuğu, kimsenin doğurmaya hakkı yoktur’ görüşünü savunuyorlar.

Hindistan’da anti-natalsitler, ‘İnsanoğlunun Nesli Tükensin Hareketi’ isimli bir guruba sahipler ve bu gurubun mensupları tamamıyla gönüllü ve şiddete başvurmayan ilkelere dayanarak çocuksuz bir yaşam için farkındalık oluşturmaya çalışıyorlar.

Raphael Samuel, “Nihilanand” adlı Facebook sayfasında da paylaşımlar yapıyor.

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