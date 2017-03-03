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"Riyad platformu Cenevre görüşmelerini esir aldı"

Ersin Arslan / Stockholm, 3 Mart () - Suriye hükümeti adına Cenevre müzakerelerine katılan Beşar el Caferi, Suudi Arabistan'ın desteklediği "Riyad platformu"nun, Cenevre'de devam etmekte olan barış görüşmelerini "esir aldığını"...

"Riyad platformu Cenevre görüşmelerini esir aldı"

Ersin Arslan / Stockholm, 3 Mart () - Suriye hükümeti adına Cenevre müzakerelerine katılan Beşar el Caferi, Suudi Arabistan'ın desteklediği "Riyad platformu"nun, Cenevre'de devam etmekte olan barış görüşmelerini "esir aldığını" savundu.

İsveç basınında yer alan haberlere göre, Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Staffan de Mistura ile görüştükten sonra gazetecilere açıklama yapan Caferi, Suriye'deki hükümet karşıtı silahlı gruplardan oluşan Riyad platformunun, "tek bir grup" altında toplanmayı ve müzakere gündemine "terörizmi eklemeyi reddettiği" için barış görüşmelerini çıkmaza soktuklarını söyledi.

Caferi, "Riyad platformunun, terör konusu ve terörle savaşın gündeme alınmasını reddettiğini öğrendik. Grubun bu adımına şaşırmadık; çünkü, bu grubun bazı üyeleri arasında silahlı terör örgütü üyelerinin olduğunu da buluyoruz" dedi.

Caferi, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın antik Palmyra kentini IŞİD'den geri alma sözünü tuttuğuna da dikkat çekti ve "Terörle karşı tüm operasyonlarımiz, ülkemizi kana bulayan bu yabancı terör örgütlerinin elinden son toprak parçasını alana dek sürecek" diye ekledi.

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