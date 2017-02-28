Rio Karnavalı'nda gösteri aracının çökmesiyle 11 kişi yaralandı

İstanbul, 28 Şubat () – Rio de Janeiro’da kutlanan Rio Karnavalında geçit için hazırlanan iki katlı aracın çökmesiyle 11 kişi yaralandı.

Rio de Janeiro Belediye Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yaralanan 11 kişiden dokuzu hastaneye kaldırılarak tedavilerine başladı.

Unidos de Tijuca samba okulunun geçidinde kullanılan iki katlı araç ABD jazz kültürünü yansıtıyordu.

Pazar günü, yine geçit için hazırlanan bir aracın çitlere çarpmasıyla 20 kişinin yaralanmıştı.