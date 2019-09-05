Rifat Hisarcıklıoğlu: Ukrayna’da Türk şirketleri için büyük fırsatlar var

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Eurochambers Ortak Üyeler Komitesi Toplantısı’na katıldı.

TOBB Başkanı ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambers toplantısı için geldiği Kiev’de, ’ya özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde son dönemde ciddi ilerleme kaydedildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Ukrayna bizim komşumuz. Karadeniz, bizi birleştiren bir coğrafya. Yeni Ukrayna Cumhurbaşkanı’nın ilk ziyaretlerinden birinin Türkiye’ye olması, Türkiye’ye hem siyaseten hem de ekonomik olarak nasıl baktığının somut göstergesi. Bundan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YIL SONUNA KADAR İMZALANABİLİR”

Ukrayna’da devlet yetkililerinin, Türk iş adamlarına, Türk müteahhitlere fırsat verilmesi konusundaki söylemlerinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden TOBB Başkanı, “Ukrayna’da çok büyük fırsatlar var. Türk iş dünyası olarak bunu değerlendirmemiz, daha fazla ticaret yapmamız lazım. Serbest ticaret anlaşması bu işin özü. İki cumhurbaşkanının Ankara’da yapmış oldukları görüşmede, bu anlaşmanın inşallah yıl sonuna kadar bitirilmesi hedeflendi” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, “Türkiye-Ukrayna serbest ticaret anlaşması müzakereleri uzun yıllardır devam ediyor. Sizce bu konunun kısa süre içinde sonlandırılması gerçekçi bir hedef mi?” sorusu üzerine ise, “Bizim AB ile serbest ticaret anlaşmasına benzer anlaşmamız var. Ukrayna ile de olabilir. Ukrayna’da 40 milyonluk nüfus var. Bu anlaşma bizim için de onlar için de büyük bir şans olur” ifadelerinde bulundu.

Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mihail Titarçuk ile de görüşen Hisarcıklıoğlu, Titarçuk’a Türkiye’den getirdiği hediyeleri takdim etti.

TOBB Başkanı, bu akşam Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) tarafından kendi onuruna düzenlenecek yemeğe katılacak.