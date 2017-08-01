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Referandum düzenlemelerine Anayasa Mahkemesi’nden yasak

İspanya’da Anayasa Mahkemesi Katalonya’nın bağımsızlık referandumuna doğru giden temel yolu askıya aldı. Katalonya Bölgesel Hükümeti Başkanı Carles Puigdemot, “Hiç bir yasak, hiç bir tehdit Katalanları demokratik bir biçimde gelecekleri...

Referandum düzenlemelerine Anayasa Mahkemesi’nden yasak
İspanya’da Anayasa Mahkemesi Katalonya’nın bağımsızlık referandumuna doğru giden temel yolu askıya aldı. Katalonya Bölgesel Hükümeti Başkanı Carles Puigdemot, “Hiç bir yasak, hiç bir tehdit Katalanları demokratik bir biçimde gelecekleri için kara vermekten alıkoyamayacak” demişti. 

İspanya’da referandum gerginliği sürüyor. Anayasa Mahkemesi bağımsızlık yasasının oluşturulması ve bu yasanın kabulü için Bölgesel Meclis’ten geçirilen bütün düzenlemeleri askıya aldı. Karar mahkeme heyetinde oy birliğiyle kabul edildi.

Katalonya Hükümeti’nden gelen ilk yorum, hakimlerin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un isteğine uygun davrandığı yolunda oldu. 1 Ekim’de yapılması planlanan Katalonya Bağımsızlık Referandumunu Anayasa Mahkemesi’ne İspanya Hükümeti taşımıştı.

Puigdemot 23 Temmuz'da “Hiç bir yasak, hiç bir tehdit Katalanları demokratik bir biçimde gelecekleri için kara vermekten alıkoyamayacak” demişti.

40 bin Katalan sokağa çıktı

Başbakanı Rajoy defalarca kez Katalonya referandumunun anayasaya aykırı olduğunu söylemiş ve Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un bağımsızlık referandumu için müzakere önerisi üzerine ise "İstemiyorum, inanmıyorum ve benim başkanlığım sırasında olmayacak” diye konuşmuştu.

Merkezi hükümetin bu tavrı üzerine 11 Haziran’da 40 bin katalan sokağa çıkarak referandumun yapılacağını duyuran Katalonya Hükümetine destek gösterisi yapmıştı. Dünya çapında en tanınmış Katalanlardan olan FC Barcelona takımının eski oyuncusu ve Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, okuduğu bağımsızlık manifestosunda “İspanya istemese de referanduma gideceğiz” demişti.

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