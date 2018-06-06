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Rasmussen: Avrupa’nın ortak bir sığınmacı kampına ihtiyacı var

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Haziran () - Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, iltica talepleri reddedilen sığınmacılar için, AB üyesi olmayan bir Avrupa ülkesinde özel kamp kurulması konusunu diğer Avrupalı liderlerle görüşmekte olduğunu...

Rasmussen: Avrupa’nın ortak bir sığınmacı kampına ihtiyacı var

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Haziran () - Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, iltica talepleri reddedilen sığınmacılar için, AB üyesi olmayan bir Avrupa ülkesinde özel kamp kurulması konusunu diğer Avrupalı liderlerle görüşmekte olduğunu söyledi.
Rasmussen Anayasa Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, "Ben iyimserim; Avrupalı liderlerle görüşmelerime ve resmi düzeyde devam eden diyaloga dayanarak, beklentim bu yıl içinde ilk adımı atabileceğimiz yönünde. Bu ülke, göçmenlerin ve insan kaçakçılarının tercih etmedikleri bir ülke olmalı" dedi. 
Rasmussen, sığınmacı sayısının son dokuz yılın en düşük rakamlarında olmasına rağmen, mevcut sistemin sağlıklı işlemediğini söyledi ve çeşitli uygulamalar, ekonomik ve yasal konuların çözilemediğini ekledi.
Rasmussen, bu yeni girişimle, sığınmacıların, iltica talepleri reddedildiğinde hemen sınırdışı edileceklerini bilmelerinin, sığınmacıların cesaretini kırılacağını söyledi.
Daha önce benzer bir teklif Sosyal Demokratlar Partisi’nden gelmiş ve sığınma başvurusu yapmayan sığınmacıların bir kabul merkezine gönderilmelerini teklif etmişti. Bu teklif eleştirilerle karşılansa da Entegrasyon Bakanı Inger Støjberg, Danimarka’nın 15 Avrupa ülkesiyle, yeni bir kabul merkezi üzerinde görüşmelere başladığını duyurdu.
5.7 milyonluk bir nüfusa sahip olan Danimarka 2015 yılında 21 bin sığınmacıyı kabul etmişti.

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