Raşid Dostum'un Kabil'e dönüşünde patlama: En az 11 ölü (2)

(Ölü sayısı ve Dışişleri açıklamasıyla güncellendi)

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz () – Afganistan Devlet Başkanı Birinci Yardımcısı General Raşid Dostum’un ülkeye geri dönüşünden kısa bir sonra, Dostum’un uçağının indiği Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen patlamada en az 11 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de, bir yıldan uzun süredir sürgünde olan Dostum, Pazar günü görevine devam etmek için Kabil'e döndü. Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın inişinden kısa bir süre sonra Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Najib Danish, patlamanın bomba yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısı olduğunu söyledi. Bakan, Dostum'un yara almadan kurtulduğu patlamada en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Patlamanın havalimanı girişine yakın bir bölgede gerçekleştiğini söyleyen Kabil polis sözcüsü Hashmat Stanekzai'nin açıklamasına göre, patlama, Dostum'un araç konvoyu havaalanını terk ettikten kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Afganistanlı bir yetkili de, Dostum’un Türkiye’den Kabil’e Ekim ayında gerçekleşecek olan seçimler için geri döndüğünü söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, şöyle denildi:

"Afganistan Hükümeti ile vardığı uzlaşma uyarınca, bir yılı aşkın süredir bulunduğu ülkemizden Afganistan’a bugün (22 Temmuz) geri dönen Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdül Raşid Dostum’un Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanından ayrılmasının hemen ardından, anılan havalimanının önünde meydana gelen intihar saldırısını kınıyoruz.

Saldırı sonucunda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum ve konvoyunda herhangi bir zayiat meydana gelmemişse de, çoğunluğu güvenlik görevlisi olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afgan halkına ve devletine başsağlığı diliyoruz."