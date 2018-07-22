Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar vurdu: 3 PKK’lı öldü
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar...
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama

Raşid Dostum'un Kabil'e dönüşünde patlama: En az 10 ölü

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz () – Afganistan Devlet Başkanı Yardımcısı General Raşid Dostum’un ülkeye geri dönüşünden kısa bir sonra, Dostum’un uçağının indiği havalimanında gerçekleşen patlamada en az 10 kişi yaşamını...

Raşid Dostum'un Kabil'e dönüşünde patlama: En az 10 ölü

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz () – Afganistan Devlet Başkanı Yardımcısı General Raşid Dostum’un ülkeye geri dönüşünden kısa bir sonra, Dostum’un uçağının indiği havalimanında gerçekleşen patlamada en az 10 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de, bir yıldan uzun süredir sürgünde olan Dostum, Pazar günü görevine devam etmek için Kabil'e döndü. Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın inişinden kısa bir süre sonra Kabil Havalimanı'nda patlama meydana geldi.
İçişleri Bakanı Najib Danish, patlamanın bomba yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısı olduğunu söyledi. Bakan, Dostum'un yara almadan kurtulduğu patlamada en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Patlamanın havalimanı girişine yakın bir bölgede gerçekleştiğini söyleyen Kabil polis sözcüsü Hashmat Stanekzai, dokuz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Patlama, Dostum'un araç konvoyu havaalanını terk ettikten kısa bir süre sonra gerçekleşti.
Afganistanlı bir yetkili de, Dostum’un Türkiye’den Kabil’e Ekim ayında gerçekleşecek olan seçimler için geri döndüğünü söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328