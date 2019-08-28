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Rahul Gandhi: Keşmir, Hindistan’ın iç sorunudur
Hindistanlı siyasetçi Rahul Gandhi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Keşmir Hindistan’ın iç sorunu ve Pakistan’ın veya başka bir yabancı ülkenin buna müdahale etmesine gerek yok” dedi. Hindistan’a başbakanlık yapmış...
DIŞ HABERLER 28.08.2019, 14:41
Hindistanlı siyasetçi Rahul Gandhi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Keşmir Hindistan’ın iç sorunu ve Pakistan’ın veya başka bir yabancı ülkenin buna müdahale etmesine gerek yok” dedi.
Hindistan’a başbakanlık yapmış İndira Gandhi’in torunu olan Rahul Gandhi, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında, “Cemmu ve Keşmir'de şiddet var. Şiddet var, çünkü terörizmin dünyadaki en büyük destekçisi olarak bilinen Pakistan tarafından başlatıldı ve desteklendi. Bu hükümete birçok konuda katılmıyorum. Ancak şunu açıkça belirteyim: Keşmir, Hindistan’ın iç sorunu ve Pakistan’ın veya başka bir yabancı ülkenin müdahale etmesine yer yok” ifadelerini kullandı.
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