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Rahşan Ecevit'in ölümü KKTC'de de üzüntü yarattı
DIŞ HABERLER 17.01.2020, 23:31
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ESKİ başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit’in hayatını kaybetmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de (KKTC) üzüntüye neden oldu.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ecevit’in ölümü ile ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarından rahmetli Bülent Ecevit’in hayat arkadaşı, yoldaşı Rahşan Ecevit’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet dilerken tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, "Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın Başbakanı, Karaoğlan rahmetli Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in ölümünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ecevit’in ölümü ile ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlarından rahmetli Bülent Ecevit’in hayat arkadaşı, yoldaşı Rahşan Ecevit’in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Allah’tan rahmet dilerken tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, "Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın Başbakanı, Karaoğlan rahmetli Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit’in ölümünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Rahşan Ecevit’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
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