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Rafsancani son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

Önceki gün yaşamını yitiren İran’ın önde gelen politikacılarından eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani, yüz binlerce seveninin katıldığı törenle toprağa veriliyor. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybeden...

Rafsancani son yolculuğuna uğurlanıyor (2)
Önceki gün yaşamını yitiren İran’ın önde gelen politikacılarından eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani, yüz binlerce seveninin katıldığı törenle toprağa veriliyor.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 82 yaşında hayatını kaybeden Ayetullah Ali Ekber Rafsancani için Tahran Üniversitesi namazgâhında cenaze merasimi düzenlendi.

Askeri ve devlet erkânının katıldığı törende, eksi politikacının cenaze namazını ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldı.

Rafsancani, yüz binlerce seveninin de katıldığı merasimde Tahran’ın güneyinde devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni’nin defnedildiği türbede toprağa veriliyor.

İran’daki reformcu ve ılımlı kesimin manevi lideri sayılan Rafsancani, devrimin kurulduğu 1979 yılından bugüne kadar ülkedeki liderlik makamı dışında hemen hemen tüm kilit pozisyonlarda rol aldı.

1989 ile 1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, ölmeden önce Düzenin Maslahatını Teşhis adlı konseyin başkanlığını yapıyordu. Rafsancani, 2016’da son aday olduğu Uzmanlar Meclisi seçimlerini birinci sırada tamamlamıştı.

Görüntü Dökümü:

Cenazeden aktüel görüntüler

(Görüntülü/Fotograflı)

 

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