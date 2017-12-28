Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar dolara yükseldi
Bankalarda döviz mevduatı 165 milyar...
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü, 30’dan fazla yaralı
Kabil’de intihar saldırısı: 40 ölü,...
WhatsApp yeni yıldan itibaren bazı eski telefonlarda çalışmayacak
WhatsApp eski telefonlarda çalışmayacak... İşte...
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör eylemi
Putin: Süpermarket saldırısı bir terör...

Putin’den teröristler için “vur emri”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık () –  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Petersburg’daki bir markette yaşanan patlamayı terör eylemi olarak nitelendirdi ve bundan sonra teröristlerin tutsak alınmamasını, tehdit oluşturdukları...

Putin’den teröristler için “vur emri”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Aralık () –  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Petersburg’daki bir markette yaşanan patlamayı terör eylemi olarak nitelendirdi ve bundan sonra teröristlerin tutsak alınmamasını, tehdit oluşturdukları durumda bulundukları yerde öldürülmelerini emretti.
Suriye’de binlerce teröristin bulunduğuna dikkat çeken getiren Putin, ”Yüzlerce, binlerce terörist ülkemize eğitim alıp hazırlık yaptıktan sonra geri dönerse ne olur?” diye sordu ve şöyle devam etti:
”Federal Güvenlik Servisi Başkanı'na dün bu militanları tutuklarken yasalar uyarınca davranması gerektiğini hatırlattım. Fakat görevlilerimizin hayatına veya sağlığına tehdit olursa, kararlı bir şekilde davranmaları, tutsak almamalarını ve militanları bulunduğu yerde öldürmelerini söyledim.” 
Dün St. Petersburg’un Kondratyevskiy caddesinde yaşanan patlama sonucunda 8’i ağır 13 kişi yaralanmıştı.
Rus haber ajansı TASS’da yer alan haberde Putin, Suriye askeri operasyonuna katılan askerler ile görüşmede, ”Dün St. Petersburg’da yapılan bir terör eylemidir, Federal Güvenlik Servisi de başka terör eylemi teşebbüsünün önünü kesti” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,