Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Putin’den Ruhani’ye Halep kutlaması

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Aralık () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde Halep kentinin Suriye rejimin eline geçmesini tebrik etti. İkili, Suriye’deki muhaliflerle siyasi...

Putin’den Ruhani’ye Halep kutlaması

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Aralık () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde Halep kentinin Suriye rejimin eline geçmesini tebrik etti. İkili, Suriye’deki muhaliflerle siyasi müzakere sürecinin başlatılmasının altını çizdi. İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ikili arasında yapılan konuşmada Putin, “İki ülkenin işbirliği sonucu, uluslararası terörizme karşı büyük bir zafer elde edilmiş oldu. Şimdi ise terörist gruplarla mücadelenin yanı sıra müzakere sürecini başlatma zamanıdır” diye konuştu. Görüşmede, Ruhani, “Halep zaferi, teröristlere terör yöntemleriyle hedeflerine ulaşamayacaklarını göstermiş oldu. Bu zaferin ardından Suriye devleti ile muhalifler arasında siyasi müzakere sürecinin başlatılması gerekiyor. Kazakistan bunun için uygun bir yerdir” dedi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine değinen Ruhani, “Teröristlerin yeni yöntemlere yöneldiğini gösteren bu tip eylemlere karşı daha dikkatli olmalıyız” ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55