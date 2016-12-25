Putin’den Ruhani’ye Halep kutlaması

Ekber Karabağ / Tahran, 25 Aralık () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesinde Halep kentinin Suriye rejimin eline geçmesini tebrik etti. İkili, Suriye’deki muhaliflerle siyasi müzakere sürecinin başlatılmasının altını çizdi. İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ikili arasında yapılan konuşmada Putin, “İki ülkenin işbirliği sonucu, uluslararası terörizme karşı büyük bir zafer elde edilmiş oldu. Şimdi ise terörist gruplarla mücadelenin yanı sıra müzakere sürecini başlatma zamanıdır” diye konuştu. Görüşmede, Ruhani, “Halep zaferi, teröristlere terör yöntemleriyle hedeflerine ulaşamayacaklarını göstermiş oldu. Bu zaferin ardından Suriye devleti ile muhalifler arasında siyasi müzakere sürecinin başlatılması gerekiyor. Kazakistan bunun için uygun bir yerdir” dedi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikast sonucu öldürülmesine değinen Ruhani, “Teröristlerin yeni yöntemlere yöneldiğini gösteren bu tip eylemlere karşı daha dikkatli olmalıyız” ifadesini kullandı.