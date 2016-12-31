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Putin’den Erdoğan’a yeni yıl mesajı

  Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Aralık () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülke liderlerinin Yeni yıl ve Noel’ini kutladı. Kremlin’in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Putin’den Erdoğan’a yeni yıl mesajı

 

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Aralık () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülke liderlerinin Yeni yıl ve Noel’ini kutladı.

Kremlin’in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan kutlama şu şekilde:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Yeni yıl mesajında Devlet Başkanı Vladimir Putin memnuniyetle Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki kolay olmayan dönemden sonra ilişkilerin normalleşme, siyasi, ekonomik, insani, bilim teknik ve diğer alanlardaki işbirliğinin düzelme sürecinin başladığını belirtti.

Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı varılan anlaşmalara dayanarak ülkelerin ilişkilerin güçlendirilmesi için faydalı ortak çalışmaya devam edeceklerinden, aktüel bölgesel ve uluslararası gündem konularının çözümünde Avrasya kıtasında güvenliğin ve istikrarın sağlanması için aktif şekilde işbirliği yapacaklarından emin olduğunu dile getirdi.”

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