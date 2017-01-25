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Putin’den 14 dakika şarkısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) öğrencileriyle bir araya geldi ve gitar eşliğinde “14 minut do starta” (Başlangıca 14 dakika) şarkısını söyledi. Öğrenciler şarkıyı söylemeye başladığı...

Putin’den 14 dakika şarkısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) öğrencileriyle bir araya geldi ve gitar eşliğinde “14 minut do starta” (Başlangıca 14 dakika) şarkısını söyledi.

Öğrenciler şarkıyı söylemeye başladığı zaman bazılarının şarkıyı bilmediği ortaya çıktı. Başta Devlet Başkanı Vladimir Putin öğrencilere sözlerini hatırlattı, daha sonra koroya katıldı.

Görüşme sırasında öğrenciler Putin’e judo spor dalından kara kuşak hediye ettiler ve doğu sporu kurslarına davet ettiler. Bunun üzerine Putin, “Hediye için teşekkür ederim. Eğer mümkün olursa, dostlarımla hatta bu mükemmel sporun kurucularıyla gelirim. Japon judocularla iyi ilişkiler içerisindeyiz” dedi.

Görüntü Dökümü:

-Putin şarkı söylüyor

 

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