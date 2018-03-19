Putin yüzde 75 ile kazandı: Rusya için önemli işler yapacağız

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Mart () - Rusya’daki başkanlık seçiminde oyların yüzde 75’ini alan Devlet Başkanı Vladimir Putin Kızıl Meydan’da yaptığı zafer konuşmasında, "Ülkemizi başarı bekliyor; Rusya için önemli işler yapacağız" dedi.

"Rusya. Sivastopol. Kırım" konserine gelenlere seslenen Putin, "Bu birliği korumak çok önemli. Diğer adaylara oy veren kişileri de kendi tarafına çekmek çok önemli. Bu birlik bizim ilerlememiz için gerekli" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkanlık seçiminde açılan sadık sayısına göre oyların yüzde 75’ini alırken, yaptığı zafer konuşmasında, "Ülkemizi başarı bekliyor; Rusya için önemli işler yapacağız" dedi.

Kızıl Meydan’da toplanan binlerce kişiye verdikleri destek için teşekkür eden Putin, "Biz büyük bir takımız ve ben de bu takımın üyesiyim. Ülkemizi başarı bekliyor. Rusya için önemli işler yapacağız" diye konuştu.

Putin, ilerlemek için ülkenin her vatandaşının desteğini hissetmenin de büyük önem taşıdığını belirtti.

Toplam sekiz adayın katıldığı seçimde açılan sandık sayısına göre;

- Komünist Parti adayı Pavel Grudinin yüzde 13.3,

- Rusya Liberal Demokratik Partisi Başkanı Vladimir Jirinovskiy yüzde 6.33,

- Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky yüzde 0.8,

- Büyüme Partisi lideri Boris Titov yüzde 0.6,

- Rusya Halk Konseyi Partisi lideri Sergey Baburin yüzde 0.6,

- Rusya Komünistleri Partisi lideri Maksim Suraikin yüzde 0.6

- Sivil İnsiyatif Partisi adayı Kseniya Sobçak ise yüzde 1.4 oy aldı. (Fotoğraflı)