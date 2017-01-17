Putin ve Erdoğan, Kırgızistan’a başsağlığı diledi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ocak () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’da uçağın düşmesi nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’e başsağlığı diledi. Konuyla ilgili açıklama Kremlin resmi sayfasında yayımlandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanına gönderilen mesajda, Rusya’nın dost Kırgızistan Cumhuriyeti’nin acısını ve yasını paylaştığı bildirildi. Putin, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailesine taziyelerini sundu.

Erdoğan’dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev’i telefonla arayarak kendisine ACT Havayolları’na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti.

Hatırlanacağı üzere 16 Ocak sabah saatlerinde Türk şirketine ait Boeing 747 tipi kargo uçağının Bişkek’e iniş sırasında düştüğü bildirildi. Uçak kazasında 37 kişi hayatını yitirdi. Hong Kong’dan havalanan uçak, Manas Havalimanına iniş yapmak üzereyken yerleşim merkezine düştü. Yerleşim merkezinde kazadan dolayı 32 bina zarar gördü.

Öte yandan, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Almazbek Atambaev’in 17 Ocak Salı günü bir günlük yas ilan ettiği duyuruldu.