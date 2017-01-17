Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI
İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
Soylu ve Türk polisine sosyal...
Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin evinden görüntüler
39 kişiyi katleden teröristin evinden...

Putin ve Erdoğan, Kırgızistan’a başsağlığı diledi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ocak () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’da uçağın düşmesi nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’e başsağlığı diledi. Konuyla ilgili açıklama Kremlin resmi sayfasında...

Putin ve Erdoğan, Kırgızistan’a başsağlığı diledi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ocak () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’da uçağın düşmesi nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’e başsağlığı diledi. Konuyla ilgili açıklama Kremlin resmi sayfasında yayımlandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanına gönderilen mesajda, Rusya’nın dost Kırgızistan Cumhuriyeti’nin acısını ve yasını paylaştığı bildirildi. Putin, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ailesine taziyelerini sundu.

Erdoğan’dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev’i telefonla arayarak kendisine ACT Havayolları’na ait kargo uçağının düşmesi sonucu yaşanan can kayıpları için taziyelerini iletti.

Hatırlanacağı üzere 16 Ocak sabah saatlerinde Türk şirketine ait Boeing 747 tipi kargo uçağının Bişkek’e iniş sırasında düştüğü bildirildi. Uçak kazasında 37 kişi hayatını yitirdi. Hong Kong’dan havalanan uçak, Manas Havalimanına iniş yapmak üzereyken yerleşim merkezine düştü. Yerleşim merkezinde kazadan dolayı 32 bina zarar gördü.

Öte yandan, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Almazbek Atambaev’in 17 Ocak Salı günü bir günlük yas ilan ettiği duyuruldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55