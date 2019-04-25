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Putin: Ukrayna ile ilişkilerimizi tamamıyla geliştirmeye hazırız

Rusya () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından Vladivostok’ta Ukrayna başkanlık seçim sonuçlarına dair basına açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Ukrayna’nın başkanlık...

Putin: Ukrayna ile ilişkilerimizi tamamıyla geliştirmeye hazırız

Rusya () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından Vladivostok’ta Ukrayna başkanlık seçim sonuçlarına dair basına açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Ukrayna’nın başkanlık seçim sonuçlarının, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun politikalarının mutlak başarısızlığının kanıtı olduğunu belirten Putin, “Benim sözüme gerek mi var? Seçim sonuçları, Poroşenko'nun politikalarının başarısızlığını gözler önüne seriyor. Eminim ki Ukrayna’nın yeni yetkilileri de bunun farkındadır. Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin ne gibi adımlar atacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Putin, Moskova-Kiev ilişkilerinin, Zelensky’nin politikalarına bağlı olacağını belirterek, “Ukrayna ile ilişkilerimizi tamamıyla geliştirmeye hazırız, fakat bunu tek taraflı gerçekleştirmemiz mümkün değildir” dedi.

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