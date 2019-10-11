Son Dakika
Putin: Tutsak olan DEAŞ’lılar kaçabilir
Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) toplantısı kapsamında Türkmenistan’da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Suriye’nin kuzeyinde, DEAŞ’lıların bir araya toplandığı bölgeler bulunuyor. Türk ordusu bu bölgeye giriyor PKK/YPG terör...
DIŞ HABERLER 11.10.2019, 16:31
Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) toplantısı kapsamında Türkmenistan’da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Suriye’nin kuzeyinde, DEAŞ’lıların bir araya toplandığı bölgeler bulunuyor. Türk ordusu bu bölgeye giriyor PKK/YPG terör örgütü söz konusu kampları bırakıyor. Bunun neticesinde DEAŞ’lılar kaçabilir” dedi.
Rus haber ajansı TASS’taki habere göre Putin, “Suriye’nin kuzeyinde, DEAŞ’lıların bir araya toplandığı bölgeler bulunuyor. Türk ordusu bu bölgeye giriyor PKK/YPG terör örgütü söz konusu kampları bırakıyor. Bunun neticesinde DEAŞ’lılar kaçabilir. DEAŞ'lıların tutuldukları hapishanelerden ve kamplardan kaçması ihtimaliyle ortaya çıkmış olan bu yeni tehdidi bastırmak için istihbarat servislerimizin kaynaklarını seferber etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
|İmsak
|05:40
|Güneş
|07:05
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:37
|Yatsı
|19:56
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2