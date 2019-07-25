Putin, Türkiye'ye yönelik vize kararnamesini imzaladı

Rusya () – Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Putin’in imzaladığı kararname, Türk vatandaşlarına uygulanan vize ve belirli ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını öngörüyor. Ayrıca kararnameye göre, Rusya Bakanlar Kurulu, vize ve ekonomik kısıtlamaların kaldırılması için çalışmalara başlayacak ve çalışma sonunda kısıtlamalar resmen kaldırılacak.