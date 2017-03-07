Putin, Türkiye ile suçluların iadesi anlaşmasını onayladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Mart () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye arasındaki idari suçlar ve suçluların teslim edilmesi konusunda karşılıklı yardıma ilişkin anlaşmayı onayladı.

Hukuki bilgiler portalında yayınlanan kararnamede, “Rusya ve Türkiye arasındaki 1 Aralık 2014’de Ankara’da imzalanan idari suçlar ve suçluların teslim edilmesi konusunda karşılıklı yardıma ilişkin anlaşma onaylandı” denildi.

Karşılıklı hukuki yardım alanındaki işbirliğinin güçlenmesi amacıyla bu belge Rusya ve Türkiye’yi kendi topraklarında bulunan vatandaşları karşı tarafa talep üzerine teslim etmeleri konusunda zorunlu kılıyor.