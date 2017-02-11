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Putin, Trump ile Ljubljana’da görüşebileceğini açıkladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump ile Ljubljana’da bir araya gelebileceğini açıkladı. Putin, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen...

Putin, Trump ile Ljubljana’da görüşebileceğini açıkladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Trump ile Ljubljana’da bir araya gelebileceğini açıkladı.

Putin, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, “Ljubljana’ya ve genel olarak Slovenya’ya gelince bu yer böyle görüşmelerin düzenlenmesi için çok iyidir. Ancak görüşme imkanı sadece bize değil, bir sürü faktöre bağlı. Bu görüşmeler bir gün düzenlenecekse Ljubljana’ya karşı değiliz, burada Rusya ile ABD arasındaki görüşmeler daha önce de yapılmıştı“ dedi.

Putin, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin gerileme döneminden sonra yeniden kurulması gerektiğini de belirtti.

Putin şöyle devam etti, “Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler önemli ölçüde geriledi, şüphesiz ki hem Rusya’nın hem de ABD’nin çıkarına onların yeniden kurulması gerekiyor“.

Hatırlanacağı üzere Rusya ve ABD liderleri ilk olarak 45 dakikalık telefon görüşmesini yaptı. Kremlin’i arayan Donald Trump, yeni temeli İŞİD’e karşı mücadele olabilecek işbirliğinin yeniden kurulması yolunda yoğun çaba göstereceğini belirtti.

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