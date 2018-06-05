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Putin: Trump ile görüşmemizi ABD’deki "iç siyasi mücadele" geciktiriyor

Umida Achilova / İstanbul, 5 Haziran () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmesindeki gecikmeye neden olarak, ABD'deki "acımasız iç siyasi mücadele"yi gösterdi. Russia Today'in haberine göre,...

Putin: Trump ile görüşmemizi ABD’deki "iç siyasi mücadele" geciktiriyor

Umida Achilova / İstanbul, 5 Haziran () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmesindeki gecikmeye neden olarak, ABD'deki "acımasız iç siyasi mücadele"yi gösterdi.
Russia Today'in haberine göre, Putin bunun yalnızca kendi görüşü olduğunu, kesin bilgiyi ABD meslektaşlarından öğrenmenin daha iyi olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Basın sekreteri Dmitriy Peskov görüşme konusunda hala "belirli bir eksiklik" olduğunun altını çizdi.
Trump geçen Mart ayında, en kısa zamanda Putin ile Beyaz Saray'da görüşmek istediğini söyledi. Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Basın Ofisi her iki taraftan da, zirve için bir hareketin başlamadığını açıkladı.
The Wall Street Journal gazetesinde 1 Haziran'da yayımlanan bir haberde,  ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Beyaz Saray'ın başkanların toplantısı için hazırlıklara başladığını, ancak müzakerelerin erken aşamada olduğu belirtildi.

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