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Putin: Suriye’den 20’nin üzerinde hava aracı çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Haziran () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen altı ay içinde 1,000'in üzerinde görevli ve 20’nin üzerinde hava aracının Suriye’den çekildiğini açıkladı. Rusya’nın Tass haber ajansının haberine...

Putin: Suriye’den 20’nin üzerinde hava aracı çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Haziran () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen altı ay içinde 1,000'in üzerinde görevli ve 20’nin üzerinde hava aracının Suriye’den çekildiğini açıkladı.
Rusya’nın Tass haber ajansının haberine göre, askeri akademisinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “Suriye’den çekilme süreci devam ediyor; yalnızca geçen birkaç gün içinde 13 savaş uçağı, 14 helikopter ve bin 140 görevli bölgeden çekildi” dedi.
Putin, bu askeri çekilmenin 2017 yılının Kasım ayında Hmeymim bölgesindeki Rus üssünü ziyaretiyle başladığına işaret etti.
Putin törende yaptığı konuşmada, “Sizler, bu personelin savaş tecrübelierinden faydalanacaksınız. Çeşitli askeri tatbikatlarla en yeni silahları kullanmayı öğreneceksiniz” dedi.
Putin, Rus askerlerinin Suriye’de kazandığı tecrübeyi sonun kadar kullanarak Rus Ordusunun eğitileceğini söyledi ve ekledi, “Rus ordusu Suriye’de, artan potansiyelini gösterdi ve koordinasyon yeteneklerini teröristlerle çatışarak geliştirdi.”

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