Putin: Suriye’de militanları silah zoruyla görüşmelere getirdik (Düzeltme)

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24 Şubat () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askerlerin Suriye’de bulunan uluslararası teröristlere ciddi darbe vurduğunu, böylelikle Suriye hükümeti ile muhalefet arasındaki görüşmeler için zemin oluşturduğunu açıkladı.

Putin, “Siz uluslararası terör örgütlerine, merkezlerine, silah ve mühimmat depolarına, araçlarına ve altyapısına ciddi bir şekilde darbe vurdunuz. Şüphesiz ki bunun sayesinde Suriye Arap Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren terör örgütleri dahil olmak üzere uluslararası teröre karşı mücadele eden tüm aktörler, Suriye hükümeti ile silahlı muhalefet arasında kalıcı barışçıl görüşmelere başladılar“ dedi.

Bu arada Rusya lideri, Rusya’nın Suriye’nin iç işlerine karışmak istemediğini, sadece teröre darbe vurmayı hedeflediğini bildirdi.

Putin, Suriye siyasi sürecin Cenevre görüşmesi sırasında ilerleyeceğini ümit ettiğini dile getirdi.