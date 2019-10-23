Son Dakika
Putin, Soçi Anlaşması sonrası Esad ile telefon görüşmesi yaptı
Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, Rusya ve Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından basına yapılan açıklamada, Putin’in...
DIŞ HABERLER 23.10.2019, 11:10
Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, Rusya ve Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından basına yapılan açıklamada, Putin’in Soçi Anlaşması sonrası Esad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Türkiye ile yapılan anlaşmanın hükümleri hakkında bilgi verdiğini söyledi. Peskov, Esad’ın anlaşmaya verdiği desteği dile getirdiğini ve Suriye sınır muhafızlarının, anlaşmaya paralel olarak Rus birlikleri ile Türkiye sınırına ilerlemeye hazır olduğunu söylediğini ifade etti. Suriye Devlet Başkanlığı resmi kaynaklarından da teyit edilen telefon görüşmesine dair yapılan açıklamada, bölgeden göç eden nüfusun geri dönmesinin önemli olduğu ve bunun bölgedeki nüfus değişiminin durduracağı ve Suriye'nin terörle mücadelesinin devam etmesinin önemi vurgulandı.
Soçi’de gerçekleşen anlaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump ise “Türkiye, Suriye ve Ortadoğu konusunda iyi haberler var gibi görünüyor” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından basına yapılan açıklamada, Putin’in Soçi Anlaşması sonrası Esad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Türkiye ile yapılan anlaşmanın hükümleri hakkında bilgi verdiğini söyledi. Peskov, Esad’ın anlaşmaya verdiği desteği dile getirdiğini ve Suriye sınır muhafızlarının, anlaşmaya paralel olarak Rus birlikleri ile Türkiye sınırına ilerlemeye hazır olduğunu söylediğini ifade etti. Suriye Devlet Başkanlığı resmi kaynaklarından da teyit edilen telefon görüşmesine dair yapılan açıklamada, bölgeden göç eden nüfusun geri dönmesinin önemli olduğu ve bunun bölgedeki nüfus değişiminin durduracağı ve Suriye'nin terörle mücadelesinin devam etmesinin önemi vurgulandı.
Soçi’de gerçekleşen anlaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump ise “Türkiye, Suriye ve Ortadoğu konusunda iyi haberler var gibi görünüyor” dedi.
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 23 Ekim 2019
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2