Putin, Soçi Anlaşması sonrası Esad ile telefon görüşmesi yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, Rusya ve Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından basına yapılan açıklamada, Putin’in Soçi Anlaşması sonrası Esad ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Türkiye ile yapılan anlaşmanın hükümleri hakkında bilgi verdiğini söyledi. Peskov, Esad’ın anlaşmaya verdiği desteği dile getirdiğini ve Suriye sınır muhafızlarının, anlaşmaya paralel olarak Rus birlikleri ile Türkiye sınırına ilerlemeye hazır olduğunu söylediğini ifade etti. Suriye Devlet Başkanlığı resmi kaynaklarından da teyit edilen telefon görüşmesine dair yapılan açıklamada, bölgeden göç eden nüfusun geri dönmesinin önemli olduğu ve bunun bölgedeki nüfus değişiminin durduracağı ve Suriye'nin terörle mücadelesinin devam etmesinin önemi vurgulandı.

Soçi’de gerçekleşen anlaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump ise “Türkiye, Suriye ve Ortadoğu konusunda iyi haberler var gibi görünüyor” dedi.