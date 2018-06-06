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Putin: Rusya, yaptırımlarla ilgili zorlukları aşmayı başardı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Haziran () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her türlü siyasi amaç içeren kısıtlamaların bütün taraflar için tehlikeli olduğunu, fakat Rusya’nın yaptırımlarla ilgili tüm zorlukları aştığını vurguladı. Putin,...

Putin: Rusya, yaptırımlarla ilgili zorlukları aşmayı başardı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Haziran () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her türlü siyasi amaç içeren kısıtlamaların bütün taraflar için tehlikeli olduğunu, fakat Rusya’nın yaptırımlarla ilgili tüm zorlukları aştığını vurguladı.
Putin, Avusturyalı mevkidaşı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar ve her türlü siyasi amaç içeren kısıtlamaların tümü siyasi sorunları çözme seçenekleridir ve bir sonuca varmak için hiç yararlı değiller. Bunlar hem yaptırımları sunan hem de uygulanan ülke dahil olmak üzere herkes için zararlı" dedi ve ekledi:
"Rusya dış kısıtlamalarla ilgili her türlü zorluğu aştı. Bizim için birkaç sene önce bu kolay değildi, çünkü geleneksel ihracat ürünlerimizin fiyatlarının 2 kat düşmesiyle karşı karşıya geldik. Biz makroekonomik istikrarımızı korumakla kalmadık, onu güçlendirdik."

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