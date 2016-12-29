Putin: Rusya, Türkiye ve İran ateşkese garantör ülkeler olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle yaptığı toplantıda Suriye krizini masaya yatırdı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin şu açıklamayı yaptı:

"Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sürekli Şam'daki ve diğer başkentlerdeki partnerlerimiz ile temas içerisindeydi. Türkiye'den partnerlerimizle büyük bir çalışma yürüttük. Kısa süre önce Moskova'da Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları'nın üçlü görüşmesi gerçekleşti ve bu görüşmede Suriye'deki barış sürecinin hem kontrolü hem de garantisi üzerine üç ülke sorumluluk aldı.

Sizlerden şu an ne yaşandığının, nerede bulunduğumuzun analiz edilmesini rica ediyorum. Suriye krizinin çözümünde yakın zamanda yapılacakları konuşacağız, varılan anlaşmaların ciddi dikkat ve sabır, profesyonel yaklaşım ve bölgedeki partnerlerimizde sürekli temas gerektirdiğinin farkındayız. "

Bunun üzerine Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'in talimatı üzerine Savunma Bakanlığı'nın 2 ay içerisinde Türkiye'nin aracılığıyla muhalif birliklerin liderleriyle görüştüğünü belirtti.

Şoygu, "Savunma Bakanlığı tarafından Rusya ile birlikte ateşkes rejiminin garantisi rolünde olan Türkiye ile işbirliğinin desteklenmesi için acil telefon hattı hazırladı" diye konuştu.