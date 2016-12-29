Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran, ateşkesi olumlu karşıladı.
İran, Suriye'de ateşkese nasıl bakıyor
Son dakika... Asgari ücret 2017 yılında 1,404 lira
Asgari ücret 2017 yılında 1,404...
Mersin'de baba kız sel sularına kapıldı... İşte o görüntüler
Sel sularına kapılan baba-kızın çaresizliği
Ahmet Şık gözaltına alındı
Ahmet Şık gözaltına alındı

Putin: Rusya, Türkiye ve İran ateşkese garantör ülkeler olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle yaptığı toplantıda Suriye krizini masaya yatırdı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin şu açıklamayı yaptı: "Savunma Bakanlığı...

Putin: Rusya, Türkiye ve İran ateşkese garantör ülkeler olacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileriyle yaptığı toplantıda Suriye krizini masaya yatırdı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin şu açıklamayı yaptı:

"Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sürekli Şam'daki ve diğer başkentlerdeki partnerlerimiz ile temas içerisindeydi. Türkiye'den partnerlerimizle büyük bir çalışma yürüttük. Kısa süre önce Moskova'da Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları'nın üçlü görüşmesi gerçekleşti ve bu görüşmede Suriye'deki barış sürecinin hem kontrolü hem de garantisi üzerine üç ülke sorumluluk aldı.

Sizlerden şu an ne yaşandığının, nerede bulunduğumuzun analiz edilmesini rica ediyorum. Suriye krizinin çözümünde yakın zamanda yapılacakları konuşacağız, varılan anlaşmaların ciddi dikkat ve sabır, profesyonel yaklaşım ve bölgedeki partnerlerimizde sürekli temas gerektirdiğinin farkındayız. "

Bunun üzerine Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Putin'in talimatı üzerine Savunma Bakanlığı'nın 2 ay içerisinde Türkiye'nin aracılığıyla muhalif birliklerin liderleriyle görüştüğünü belirtti.

Şoygu, "Savunma Bakanlığı tarafından Rusya ile birlikte ateşkes rejiminin garantisi rolünde olan Türkiye ile işbirliğinin desteklenmesi için acil telefon hattı hazırladı" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55