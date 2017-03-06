Putin, Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi’ne katılacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 Mart’ta Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi’ne katılacak.

Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “10 Mart’ta Rusya-Türkiye üst düzey işbirliği konseyi düzenlenecek. Bu yeterince eşsiz bir format. Rusya bu tür bir formatta birkaç ülke ile çalışıyor, bu format Bakanlar Kurulu’nun katılımını ön görüyor” dedi.

Peskov, toplantıda Rusya ve Türkiye’nin işbirliğine ilişkin konuların görüşülmesinin planlandığını belirtti.

Daha önce Peskov Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9-10 Mart’ta Rusya’ya geleceğini açıklamıştı.