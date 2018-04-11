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Putin: Rusya küresel güvenliği güçlendirecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Nisan () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın hep küresel ve bölgesel güvenliği güçlendirmeden yana olacağını duyurdu. Putin, 17 ülkenin büyükelçisinin güven mektuplarını verme töreninde yaptığı...

Putin: Rusya küresel güvenliği güçlendirecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Nisan () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın hep küresel ve bölgesel güvenliği güçlendirmeden yana olacağını duyurdu.
Putin, 17 ülkenin büyükelçisinin güven mektuplarını verme töreninde yaptığı açıklamada, “Dünyadaki durum endişe uyandırıyor. Dünyadaki durum gitgide kaosa dönüyor. Biz mantığın ağır basmasını ve uluslararası ilişkilerin faydalı raya oturmasını, tüm dünya sisteminin daha istikrarlı ve ön görülebilir olmasını ümit ediyoruz. Rusya küresel ve bölgesel güvenliğin güçlenmesi ve istikrarın sağlanması için çabalamaya devam edecek. Tam anlamıyla tüm uluslararası yükümlülüklere uyacak” dedi.
Ayrıca, Putin Rusya’nın tüm ülkeler ile ilişkilerin gelişmesi amacıyla siyasi diyaloğu güçlendirmek, ticari ve ekonomik bağları genişletmek, insani ve kültürel temasları derinleştirmek için çabalayacağını belirterek şöyle konuştu:
“Kendi tarafımızdan sizin faydalı inisiyatiflerinizi desteklemeye hazırız. Rusya yönetiminden yardım alabileceğinizden emin olabilirsiniz."
 

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