Putin, Rus vatandaşlığına giriş sistemi değişikliğini onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, teröristlerin Rusya vatandaşlığından çıkarılması, Rusya vatandaşlığına yeni girenlerin yemin etmeleri ve Ukraynalılar için Rusya vatandaşlığına alınmasında kolaylıklar sağlanmasını öngören yasayı imzaladığı belirtildi.



Rus gazetesi İzvestiya’da yer alan haberde yürürlükteki yasa uyarınca, Rus vatandaşlığını almak isteyenler Rusya yasalarına uymak zorunda. Yeni yasa ise Rusya Anayasasına ve kanunlarına uymaktan vazgeçenlerin vatandaşlıktan çıkarılmasını öngörüyor.



Yeni yasa üzerine çalışmalar, terörist olduğu ileri sürülen Kırgızistan doğumlu Akbarcon Calilov'un Rusya vatandaşlığına alındıktan sonra 3 Nisan 2017 tarihinde Petersburg metrosunda yaşanan terör saldırısından sonra başlamıştı.