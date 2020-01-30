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Putin, Netanyahu'yu Kremlin'de kabul etti
DIŞ HABERLER 30.01.2020, 15:29
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’yı ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Kremlin Sarayı'nda kabul etti.
Netanyahu, Kremlin Sarayı'ndaki görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında, ABD ile Orta Doğu'daki durum konusunda müzakerelerde bulunduklarını; buna dair de Putin lie görüşeceğini söyledi.
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