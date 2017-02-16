Putin: NATO sürekli Rusya'yı provoke ederek çatışmaya sokmak istiyor

Moskova, 16 Şubat, () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun eylemleriyle Rusya'yı provoke ettiğini ve çatışmaya sokmaya çalıştığını söyledi.

Federal Güvenlik Servisi'nin toplantısında açıklamalar yapan Devlet Başkanı, "NATO, Rusya'yı kısıtlamaya devam ediyor. Bu daha önce de gerçekleştiriliyordu, fakat bunun için daha ciddi başka bahaneler buldular. Stratejik ve konvansiyonel silahların sınır dışında yerleştirilme süreci hızlandırıldı" ifadelerini kullandı.

"İç işlerimize karışmaya çalışıyorlar"

Putin konuşmasına şöyle devam etti: "Bizi bu durum sürekli provoke ediyor ve çatışmaya sokmaya çalışıyor. Ayrıca, Rusya'da siyasi ve toplumsal durumun bozulması amacıyla bizim iç işlerimize karışma çabaları da son bulmuyor. "