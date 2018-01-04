2015 yılında Rusya yolcu uçağının düşmesi sonucunda Mısır ile olan uçuşlarını askıya almıştı. Putin Mısır'ın başkenti Kahire'ye uçak seferleri düzenlenmesini öngören kararı onayladı.
Putin Mısır’a uçuşların başlatılmasını onayladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2015 yılında ara verdikleri Mısır'la uçak seferlerini yeniden başlatılmasını öngören kararı imzaladı. 2015 yılında Rusya yolcu uçağının düşmesi sonucunda Mısır ile olan uçuşlarını askıya...
04 Ocak 2018 Perşembe 15:45
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2015 yılında ara verdikleri Mısır'la uçak seferlerini yeniden başlatılmasını öngören kararı imzaladı.
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