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Putin: Kürt birliklerine silah göndereceğimizi ilan etmiyoruz. Onların bu silahları almak için kendi kaynakları var

Moskova, 15 Mayıs () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ve Türk askeri temsilcilerinin Ankara’da düzenlenecek görüşmede Suriye'deki güvenli bölgelerin sınırlarını ele alacağını belirtti. Putin, Çin ziyareti sırasında düzenlenen...

Putin: Kürt birliklerine silah göndereceğimizi ilan etmiyoruz. Onların bu silahları almak için kendi kaynakları var

Moskova, 15 Mayıs () - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ve Türk askeri temsilcilerinin Ankara’da düzenlenecek görüşmede Suriye'deki güvenli bölgelerin sınırlarını ele alacağını belirtti.

Putin, Çin ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, “Şimdi askeri düzeyde görüşmelerin yapılması gerekiyor. Ankara’da düzenlenecek görüşmelerde bunu yapacağız. Rusya, İran ve Türkiye'nin temsilcileri olarak Suriye tarafı ile sürekli olarak temaslarda bulunarak ilk önce güvenli bölgelerin sınırlarını; ikincisi denetim prosedürünü, bir başka deyişle kimin, nerede ve neyi kontrol edeceğini ele alacağız“ dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kürt konusuna ilişkin çalışmaların yeniden başlatılması gerektiğini düşünmediğini bildirdi.

Putin Çin ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:

"Biz diğer ülkelere kıyasla Kürt birliklerine silah göndereceğimizi ilan etmiyoruz, zaten onların bizim bunu yapmamıza ihtiyaçları yok. Onların bu silahları almak için kendi kaynakları var. Bu çalışmaların yeniden başlatılması gerektiğini düşünmüyoruz."

Bu konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirten Putin, "Bu konuyu Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüştük. Erdoğan Soçi'de görüştüğümüz zaman bu konudaki endişesini dile getirdi" dedi.

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